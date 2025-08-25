Новая угроза: о ракете хуситов с кассетной боевой частью. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

В минувшие выходные Израиль впервые столкнулся с новым типом угрозы – баллистической ракетой, выпущенной йеменскими хуситами и оснащенной кассетной боеголовкой. Попытка ее перехвата оказалась неудачной.

По словам военного обозревателя Давида Шарпа, важно правильно определить тип боеприпаса. В отличие от межконтинентальных ракет с разделяющимися боевыми блоками, в данном случае речь шла о кассетной боеголовке, содержащей около десятка мелких боеприпасов. Каждый из них способен нанести точечный урон, однако их совокупное применение создает угрозу для гражданских объектов.

Шарп подчеркивает: использование такого оружия против городов – это военное преступление. При этом по степени опасности новая ракета не превосходит обычных моноблочных, ранее применявшихся хуситами против густонаселенных районов.

Особая сложность для системы ПВО заключается в том, что раскрытие кассетной части происходит на высоте 4-8 км, ниже эшелона перехвата комплексов "Хец-2", "Хец-3" или THAAD. В результате часть боеприпасов может достичь земли, даже если ракета перехвачена. Поэтому израильские службы призывают оставаться в укрытиях не менее 10 минут после тревоги.

Израиль ответил ударами по объектам хуситов в районе Саны. По заявлению министра обороны Исраэля Каца, список целей включает электростанции, топливные хранилища и инфраструктуру, связанную с военными поставками. Однако эксперт отмечает, что серьёзный урон ракетному потенциалу Йемена возможен лишь при масштабной и длительной кампании.

"Хуситы стремятся закрепить за собой статус единственного игрока "оси сопротивления", не свернувшего с пути поддержки ХАМАСа. Для Израиля важно показать, что подобные атаки будут иметь высокую цену", – резюмирует Шарп.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

