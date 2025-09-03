Бригадный генерал раскритиковал операцию "Колесницы Гидеона" и получил выговор

Командующий сухопутными войсками ЦАХАЛа генерал-майор Надав Лотан сделал выговор высокопоставленному офицеру.

Выговор был сделан командиру центра оперативного обучения бригадному генералу Гаю Хазуту за документ, который он подготовил и представил офицерам запаса.

В этом документе, который был позднее опубликован в СМИ, содержалась критика в отношении операции "Колесницы Гидеона". По мнению Хазута, эта операция не привела к успеху. Офицер также подверг критике ту форму, в которой операция проводилась и управлялась в последние месяцы.

"Израиль вел военные действия вопреки основной доктрине и совершил все возможные ошибки", – написал Хазут.

Среди таких ошибок он упомянул "предоставление средств врагу, ведение войны без каких-либо временных рамок, истощение сил ЦАХАЛа и растрата международного кредита".

"Цели войны не достигнуты – ХАМАС не разгромлен, а заложники не возвращены", – говорится в документе.

После того, как документ стал достоянием гласности, его автор был вызван для разъяснительной беседы в штаб сухопутных войск, где получил выговор.

"Хазут нанес ущерб. Внутренне армейская критика, которая всегда приветствуется, не должна звучать в такой форме", – заявил генерал-майор Лотан. По его словам, Хазут извинился, и "инцидент исчерпан".