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Израиль

Трасса №6 перекрыта в обоих направлениях из-за лесного пожара в районе леса Бен-Шемен

Пожары
время публикации: 04 августа 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 14:50
Трасса №6 перекрыта в обоих направлениях из-за лесного пожара в районе леса Бен-Шемен
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Трасса №6 перекрыта в обоих направлениях из-за лесного пожара в районе леса Бен-Шемен
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

14 пожарных расчетов при поддержке четырех самолетов пожарной авиации занимаются тушением возгорания кустов и деревьев в районе леса Бен-Шемен. Сообщается о быстром распространении огня.

Полиция перекрыла движение транспорта по шоссе №6 в районе развязки Даниэль из-за пожара.

Израиль
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