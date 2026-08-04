Трасса №6 перекрыта в обоих направлениях из-за лесного пожара в районе леса Бен-Шемен

14 пожарных расчетов при поддержке четырех самолетов пожарной авиации занимаются тушением возгорания кустов и деревьев в районе леса Бен-Шемен. Сообщается о быстром распространении огня.

Полиция перекрыла движение транспорта по шоссе №6 в районе развязки Даниэль из-за пожара.