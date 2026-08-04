Либерман против Голана: "Пусть молчит". Голан: "Хватит помогать Уриху"

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман вновь заявил, что не войдет в правительство, в котором лидер "Демократим" Яир Голан будет министром обороны, министром национальной безопасности или министром юстиции.

В ходе мероприятия "Говорим о возрождении", Либерман подверг Голана резкой критике.

"Я готов сказать о не много хорошего, только пусть помолчит. Это его главный вклад в нашу победу", - сказал Либерман. Он добавил: "У нас есть очень много общих подходов: ограничение каденции премьера двумя сроками, закон о призыве, Конституция. Но каждые два дня говорить о палестинском государстве или о разрушении поселений – это безумие. Это нетто работа на Нетаниягу", - сказал он.

Голан опубликовал ответ, в котором призвал Либермана "перестать озвучивать посылы Уриха".

"Они делают партию "Демократим" нелегитимной, так как хотят забрать мандаты у "блока перемен" и вернуть Нетаниягу к власти. Пришло время прекратить играть по их правилам и прекратить озвучивать их посылы".