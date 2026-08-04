Праймериз в Мичигане: AIPAC пытается остановить кандидата, обвиняющего Израиль в геноциде

Демократические праймериз в Сенат США, которые пройдут 4 августа в Мичигане, станут важным индикатором настроений в этой партии. Они покажут, продолжит ли она смещаться влево – на социалистические и антиизраильские позиции.

Ведущим кандидатом считается глава управления здравоохранения округа Уэйн Абдул аль-Саид, которого поддерживает "прогрессивное крыло" демократов, в том числе Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес.

Основные тему его предвыборной программы – обеспечение все населения США медицинской страховкой, а также борьба с израильским влиянием. Любимая цель его нападок – произраильское лобби AIPAC. Он обвиняет Израиль в геноциде и выступает за прекращение американской помощи еврейскому государству.

Соперница аль-Саида – член Палаты представителей Конгресса США Хейли Стивенс, поддерживаемая истеблишментом партии. Она мобилизовала на предвыборную кампанию около 60 миллионов долларов, причем половину этой финансовой поддержки обеспечил AIPAC. Это самое большое подобное пожертвование в истории.

Стивенс строит свою предвыборную кампанию на опыте, в том числе – работе в администрации Барака Обамы, на необходимости развития промышленности штата, который считался индустриальным сердцем США. Она также сторонница Израиля. Это может оказаться проблемой в штате, лидирующем в США по проценту арабского населения.