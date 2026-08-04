Открыта подача заявок репатриантов на получение компенсации от "Хевра Кадиша" за дискриминацию

Со вторника, 4 августа, семьи репатриантов с постсоветского пространства, пострадавшие от дискриминационной практики похоронного братства "Хевра Кадиша" в Петах-Тикве, могут подавать заявки на получение денежной компенсации в размере 2300 шекелей.

Иск против "Хевра Кадиша" Петах-Тиквы был подан еще в 2016 году. Истцами выступили Арик Аврокин и Ники Зинченко – сын и внучка двух репатриантов, похороненных на отдельных участках кладбищ "Яркон" и "Сгула".

Они утверждали, что практика раздельного захоронения представляет собой дискриминацию по признаку происхождения, ущемляющую права как самих покойных, так и их родственников. "Хевра Кадиша" настаивала, что руководствовалась не происхождением умерших, а обычаем гравировать на надгробиях их фотографии.

Около двух лет назад окружной суд признал практику раздельного захоронения незаконной дискриминацией и обязал компанию выплатить пострадавшим семьям 4,3 миллиона шекелей.

"Хевра Кадиша" обжаловала решение в Верховном суде. В мае 2026 года стороны достигли мирового соглашения, по которому итоговая сумма компенсации была снижена до 3,6 миллиона шекелей и теперь рассчитывается исходя из числа захоронений, а не числа членов семей покойных.

Право на компенсацию распространяется на случаи, когда сам покойный либо один из его родителей или дедушек и бабушек репатриировался в Израиль из бывшего СССР или с постсоветского пространства, а захоронение состоялось в период с 17 ноября 2009 года по 31 мая 2017 года на участках "хет-хет/гимель", "тет-вав/алеф" и рядах от "цади" до "цади-гимель" на участке "вав/бет" на кладбище Сгула и на участках "гимель/1" и "далет/12" на кладбище Яркон.

Подать заявление могут супруг или супруга покойного, его дети, внуки, родители, дедушки и бабушки, братья или сестры. Компенсация выплачивается одному члену семьи от имени всех родственников покойного. Подача заявления бесплатна, крайний срок – 4 декабря 2026 года.

Страница подачи заявления

С вопросами можно обращаться к ответственному лицу, Марине Кигель, по телефону 052-488-0150 или по электронной почте [email protected]