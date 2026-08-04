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Израиль

Бедуины возмущены продвигаемым Бен-Гвиром планом посадки лесов в Негеве

Негев
Итамар Бен-Гвир
Бедуины
время публикации: 04 августа 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 12:30
Бедуины возмущены продвигаемым Бен-Гвиром планом посадки лесов в Негеве
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Бедуины возмущены продвигаемым Бен-Гвиром планом посадки лесов в Негеве
Flash90

Совет непризнанных бедуинских поселков резко раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, продвигающего программу лесопосадок в пустыне Негев. Как сообщает Walla, в заявлении Совета по поводу подготовки к посадке деревьев в Негеве Бен-Гвира называют "клоуном, зависимым от внимания СМИ" и утверждают, что после фиаско с крокодилами Бен-Гвир старается поддерживать "иллюзию наведения порядка в Негеве".

Напомним, Еврейский национальный фонд (ККЛ) и Земельное управление ведут подготовительные работы к посадке деревьев в районе шоссе №6, которая запланирована на праздник Ту би-Шват. Сегодня место проведения работ намерен посетить министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Подготовка ведется в районе Вади-Аним, на который заявлены права собственности.

Источник в министерстве национальной безопасности заявил, что посадка деревьев призвана защитить государственные земли от незаконного захвата и самовольного использования, а также обеспечить сохранность территории, предназначенной для будущего продления шоссе №6 на юг. По его словам, постоянное присутствие государственных структур должно предотвратить новые случаи незаконного строительства и выпаса скота на этой территории.

В ответ Совет непризнанных деревень Негева выступил с резким заявлением. "Если бы речь не шла о провокации в отношении жителей деревень и растрате государственных средств, это было бы смешно. Вся эта кампания по посадке деревьев выглядит жалко и уже много лет терпит неудачу. 150 тысяч жителей непризнанных деревень не исчезнут из-за нескольких дунамов лесопосадок, которые, скорее всего, в итоге вообще не будут осуществлены. Бен-Гвир сейчас ведет предвыборную кампанию – согласно последним опросам, его партия опустилась до семи мандатов, поскольку даже сторонники коалиции понимают, что он полностью провалился", – говорится в заявлении.

Израиль
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