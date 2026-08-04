"Битуах Леуми": уровень разводов среди резервистов не превышает средний по стране

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал данные, опубликовала данные, опровергающие утверждения о повышенном уровне разводов среди военнослужащих-резервистов, сообщает "А-Йом". Согласно опубликованной статистике, доля разводов и расставаний среди резервистов не превышает средний показатель по стране.

При этом около 26% резервистов, которые в настоящее время находятся в разводе или живут отдельно от супругов, расторгли отношения после своего первого периода службы в резерве.

По данным "Битуах Леуми", 53% резервистов не состоят в браке, 44% женаты или состоят в гражданском браке, 0,5% – вдовцы или вдовы, а 3% – разведены или проживают отдельно от супругов.

Из числа резервистов, которые сегодня относятся к категории разведенных или проживающих отдельно (3% от общего числа резервистов), около 26% развелись или расстались после первого периода резервистской службы. Этот показатель сопоставим со средним уровнем разводов в Израиле, который, по данным ведомства, составляет около 28%.