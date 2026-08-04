x
04 августа 2026
|
последняя новость: 14:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 августа 2026
|
04 августа 2026
|
последняя новость: 14:29
04 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Битуах Леуми": уровень разводов среди резервистов не превышает средний по стране

Битуах Леуми
Резервисты
время публикации: 04 августа 2026 г., 13:03 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 13:08
"Битуах Леуми": уровень разводов среди резервистов не превышает средний по стране
0:00 0:00
"Битуах Леуми": уровень разводов среди резервистов не превышает средний по стране
Michael Giladi/Flash90

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал данные, опубликовала данные, опровергающие утверждения о повышенном уровне разводов среди военнослужащих-резервистов, сообщает "А-Йом". Согласно опубликованной статистике, доля разводов и расставаний среди резервистов не превышает средний показатель по стране.

При этом около 26% резервистов, которые в настоящее время находятся в разводе или живут отдельно от супругов, расторгли отношения после своего первого периода службы в резерве.

По данным "Битуах Леуми", 53% резервистов не состоят в браке, 44% женаты или состоят в гражданском браке, 0,5% – вдовцы или вдовы, а 3% – разведены или проживают отдельно от супругов.

Из числа резервистов, которые сегодня относятся к категории разведенных или проживающих отдельно (3% от общего числа резервистов), около 26% развелись или расстались после первого периода резервистской службы. Этот показатель сопоставим со средним уровнем разводов в Израиле, который, по данным ведомства, составляет около 28%.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

Либерман: "ЦАХАЛ переживает самый серьезный кризис с 80-х годов"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 28 сентября 2025

34% жен резервистов думают о разводе, 61% обращались за помощью
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 ноября 2012

Лже-резервист уехал с любовницей в Эйлат, соврав жене, что призван на войну