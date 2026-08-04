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Пресса

Walla: Украина использует израильские радары для борьбы с российскими БПЛА

Украина
Вооружения
Война в Украине
Израиль
время публикации: 04 августа 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 14:25
Walla: Украина использует израильские радары для борьбы с российскими БПЛА
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Walla: Украина использует израильские радары для борьбы с российскими БПЛА
AP Photo/Efrem Lukatsky

Как сообщает сайт Walla, несмотря на запрет главы правительства Биньямина Нетаниягу на поставку Украине установок "Железный купол", радары израильской компании RADA, приобретенные на пожертвования, стоят на защите украинского неба.

Они являются интегральной частью новейшей мобильной системы STASH, которая использует в качестве перехватчика ракеты Hellfire. Зенитно-ракетный комплекс монтируется на шасси грузового автомобиля и предназначен в первую очередь для перехвата БПЛА "Герань" – фактически, иранских "Шахедов".

Изначально Hellfire – ракета воздушного базирования, предназначенная да уничтожении наземных целей, в первую очередь бронетехники. В отличие от Patriot, запасы которых истощены, США могут поставлять эти ракеты в значительных количествах.

Стоимость одной ракеты составляет 150000 долларов по сравнению с четырьмя миллионами за Patriot. Скорость Hellfire относительно невысока и составляет 1,3 скорости звука. Однако для борьбы с беспилотниками этого достаточно.

В 2022 году RADA была приобретена американским отделением итальянского оборонного концерна Leonardo. Согласно украинским публикациям, ее радары обнаруживают цели в радиусе 25 километров, а дальность ракет Hellfire составляет 10-11 километров.

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