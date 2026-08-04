Из-за подготовки министров к праймериз отменено заседание военно-политического кабинета

Намеченное на 4 августа заседание военно-политического кабинета отменено, сообщает издание "Исраэль а-Йом".

Согласно опубликованной информации, заседание было отменено после того, как министры сообщили, что у них запланированы мероприятия по подготовке к праймериз. Как сообщает журналист "Кешет" Амит Сегаль, министры опровергают утверждение о том, что просили отменить заседание из-за праймериз.

Заседание перенесено на 6 августа.

Заседание должно было состояться на фоне соглашения по сектору Газы и напряженности с Ираном.

Напомним, что днем ранее министры Орит Струк и Бецалель Смотрич призвали главу правительства Биньямина Нетаниягу пересмотреть утверждение соглашения по сектору Газы, разрабатываемое при посредничестве Совета мира, и потребовали срочного заседания кабинета по этому вопросу.

В своем обращении они подчеркивают, что решение кабинета министров, утвердившего развертывание международных сил Совета мира в секторе Газы, было принято на основании данных, которые отличались от впоследствие опубликованной "дорожной карты" соглашения. Обнародованный Советом мира после утверждения решения кабинета министров документ существенно отличается от варианта, представленного министрам, и не обеспечивает выполнение заявленных целей войны.