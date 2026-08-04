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Израиль

Бесплатный шопинг в Эйлате: супругов обвиняют в эксплуатации детей для серийных краж

Полиция
Хайфа
Эйлат
Дети
Семейное насилие
время публикации: 04 августа 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 13:59
Бесплатный шопинг в Эйлате: супругов обвиняют в эксплуатации детей для серийных краж
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Бесплатный шопинг в Эйлате: супругов обвиняют в эксплуатации детей для серийных краж
Пресс-служба полиции Израиля

Обвинительный отдел полиции Эйлата представил обвинительные заключения по 15 эпизодам краж в отношении супругов из Хайфы в возрасте около 30 лет, которые использовали поездку на отдых для совершения серийных краж из магазинов. Используя своих троих детей в качестве прикрытия и даже для помощи в кражах, супруги похитили товары более чем на 100 тысяч шекелей.

Расследование началось после поступления нескольких сообщений о супружеской паре, приехавшей на отдых в Эйлат вместе с тремя детьми и, по версии следствия, систематически совершавшей кражи в городских магазинах.

По данным полиции, супруги использовали в совершении краж своих детей восьми и девяти лет. Кроме того, похищенные товары они прятали в детской коляске своей годовалой дочери. Общая стоимость украденного имущества, по оценке следствия, превышает 100 тысяч шекелей.

В течение нескольких недель следователи собирали доказательства, допрашивали свидетелей и сопоставляли отдельные эпизоды, пока не сформировали доказательную базу против подозреваемых.

После завершения расследования материалы были переданы в прокуратуру полиции Эйлата, которая предъявила супругам обвинения по 15 эпизодам. Мужчина остается под стражей до окончания судебного разбирательства, его жену отпустили, чтобы она могла заботиться о детях.

Израиль
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