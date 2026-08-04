x
04 августа 2026
|
последняя новость: 21:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 августа 2026
|
04 августа 2026
|
последняя новость: 21:55
04 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

По подозрению в нападении с ножом на мужчину в Тель-Авиве задержана бездомная

Криминал
Полиция
Расследование
время публикации: 04 августа 2026 г., 21:18 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 21:18
По подозрению в нападении с ножом на мужчину в Тель-Авиве задержана бездомная
0:00 0:00
По подозрению в нападении с ножом на мужчину в Тель-Авиве задержана бездомная
Flash90

Вскоре после того, как на улице Левински в Тель-Авиве был тяжело ранен ударами ножа 75-летний мужчина, полиция сообщила о задержании подозреваемой.

По информации сайта Walla News, в розыске подозреваемой полиции содействовали сотрудники городских служб. Подозреваемой 27 лет, она не имеет постоянного места жительства.

В полиции отмечают, что нет никаких свидетельств того, что нападение было совершено с целью ограбления.

Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока ареста подозреваемой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2026

В Тель-Авиве в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина