По подозрению в нападении с ножом на мужчину в Тель-Авиве задержана бездомная

Вскоре после того, как на улице Левински в Тель-Авиве был тяжело ранен ударами ножа 75-летний мужчина, полиция сообщила о задержании подозреваемой.

По информации сайта Walla News, в розыске подозреваемой полиции содействовали сотрудники городских служб. Подозреваемой 27 лет, она не имеет постоянного места жительства.

В полиции отмечают, что нет никаких свидетельств того, что нападение было совершено с целью ограбления.

Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока ареста подозреваемой.