По подозрению в нападении с ножом на мужчину в Тель-Авиве задержана бездомная
время публикации: 04 августа 2026 г., 21:18 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 21:18
По подозрению в нападении с ножом на мужчину в Тель-Авиве задержана бездомная
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Вскоре после того, как на улице Левински в Тель-Авиве был тяжело ранен ударами ножа 75-летний мужчина, полиция сообщила о задержании подозреваемой.
По информации сайта Walla News, в розыске подозреваемой полиции содействовали сотрудники городских служб. Подозреваемой 27 лет, она не имеет постоянного места жительства.
В полиции отмечают, что нет никаких свидетельств того, что нападение было совершено с целью ограбления.
Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока ареста подозреваемой.