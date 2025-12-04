x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 14:09
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жительницу ПА, пострадавшую в результате нападения на 60-й трассе, вывез израильтянин

время публикации: 04 декабря 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 14:03
Жительницу ПА, пострадавшую в результате нападения на 60-й трассе, вывез израильтянин
Flash90

ЦАХАЛ и полиция Израиля опубликовали официальное сообщение по поводу инцидента на 60-м шоссе между Рамаллой и Шхемом, где были атакованы автомобили с палестинскими номерными знаками.

Ранее сообщалось, что около 50 евреев в масках бросали камни в автомобили с палестинскими номерными знаками на перекрестке Шило в Самарии. Они жгли покрышки на дороге, установили "КПП", остановив один из автомобилей, а затем подожгли его. После прибытия военных и полиции нападавшие разбежались. О задержаниях пока не сообщается.

Палестинские источники сообщали о пострадавших.

В сообщении ЦАХАЛа и полиции подтверждается, что противоправные действия были совершены гражданами Израиля в масках. По данным сил безопасности, инцидент произошел вскоре после эвакуации незаконного форпоста в этом районе. При этом уточняется, что была одна пострадавшая от отравления дымом – жительница Палестинской автономии, которую вывез на своей машине израильтянин, после чего она получила помощь от парамедиков "Красного Полумесяца" около въезда в поселок Эли. Кроме того, несколько жителей ПА были травмированы камнями, был нанесен ущерб еще одному автомобилю.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2025

На шоссе в Самарии были атакованы машины с палестинскими номерами, один автомобиль сожжен