На шоссе в Самарии были атакованы машины с палестинскими номерами, один автомобиль сожжен

Источники в Палестинской автономии сообщают, что на 60-м шоссе между Рамаллой и Шхемом экстремистами из числа израильских поселенцев были атакованы автомобили. Одна из машин загорелась. Утверждается, что от дыма пострадали отец и дочь, находившиеся в машине.

На месте происшествия находятся военные и полиция.

Израильские СМИ пишут, что около 50 евреев в масках бросали камни в автомобили с палестинскими номерными знаками на перекрестке Шило в Самарии. Они жгли покрышки на дороге, установили "КПП", остановив один из автомобилей, а затем подожгли его. После прибытия военных и полиции нападавшие разбежались. О задержаниях пока не сообщается.

ЦАХАЛ и полиция Израиля заявляет, что противоправные действия были совершены гражданами Израиля в масках. По данным сил безопасности, инцидент произошел вскоре после эвакуации незаконного форпоста в этом районе. При этом уточняется, что была только одна пострадавшая от отравления дымом – жительница Палестинской автономии, которую вывез на своей машине израильтянин, после чего она получила помощь от парамедиков "Красного Полумесяца" около въезда в поселок Эли. Кроме того, несколько жителей ПА были травмированы камнями, был нанесен ущерб еще одному автомобилю.