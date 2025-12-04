x
04 декабря 2025
Израиль

В Ашкелоне задержан израильтянин, подозреваемый в связях с иранской разведкой

Полиция
Расследование
ШАБАК
Иран
шпионаж
время публикации: 04 декабря 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 10:07
Израильская полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) задержали 37-летнего жителя Ашкелона, который в течение нескольких месяцев поддерживал связь с представителями иранской разведки и, по подозрению следствия, выполнял их поручения.

Подозреваемый был арестован в ноябре 2025 года. В ходе расследования выяснилось, что он на протяжении длительного периода находился в контакте с иранскими разведчиками и получал от них различные задания, получив денежное вознаграждение в размере "нескольких тысяч долларов".

По завершении расследования 4 декабря прокуратура Южного округа намерена подать против него обвинительное заключение в окружной суд Беэр-Шевы по статьям, касающимся преступлений против безопасности государства.

