Мэр Бат-Яма по просьбе ШАБАКа обратился к жителям города: "Иран уже здесь. Не допустите ошибку"

Мэр Бат-Яма Цвика Брот по просьбе ШАБАКа опубликовал видеообращение, посвященное активным попыткам Ирана завербовать жителей города. По его словам, с начала войны и по настоящий момент было выявлено множество попыток Ирана выйти на жителей Бат-Яма через социальные сети или с помощью рассылки текстовых сообщений.

"В последнее время мы читаем в СМИ о людях в других местах – об обычных гражданах из всех сегментов общества: резервистах, студентах-отличниках, старшеклассниках и пенсионерах. Они думали, что смогут легко заработать, выполняя действия, которые, возможно, представлялись им безобидными", – заявил Цвика Брот, добавив, что среди контактирующих с Ираном есть жители Бат-Яма.

Цвика Брот предупредил: граждане, контактирующие с Ираном, подвергают опасности не только Израиль, но и свое будущее. Речь идет об очень тяжелом преступлении. "Любой, кого арестует ШАБАК, нанесет себе непоправимый вред. Наша цель сейчас – не допустить, чтобы они совершили эту ошибку", – говорит мэр.

Цвика Брот обратился к жителям: "Если вы, ваши родственники или друзья уже общались с иранцами, или, возможно, даже уже выполняли какие-то поручения, не ждите, пока ШАБАК постучит в вашу дверь. Возможно, еще не поздно связаться с нами, и мы вместе с силами безопасности попытаемся все исправить".

Цвика Брот сообщил, что за помощью можно обратиться на "горячую линию" муниципалитета, в муниципальную полицию, к директору школы, если речь идет о ребенке. За помощью также можно обратиться через мессенджер WhatsApp: 058-710-6666.