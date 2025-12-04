Подано обвинение в отношении жителя Тверии, угрожавшего убить мэра

Полиция задержала 47-летнего жителя Тверии, угрожавшему мэру города убийством, а также заявлявшего, что убьет всякого, кто будет заниматься ремонтными работами на набережной Кинерета.

В сообщении полиции сказано, что 27 ноября на горячую линию полиции Израиля "100" поступило сообщение о мужчине, который ворвался в здание муниципалитета Тверии, нарушил общественный порядок, угрожал присутствующим и оскорбил мэра, пригрозив: "Тебе пришлют черную метку. Я тебя убью... Я буду нападать на тебя везде, где увижу". Более того, тот же человек угрожал, что, если на набережной Кинерета будут проводиться ремонтные работы, он причинит вред тем, кто этим занимается. В сообщении полиции цитируется такая угроза: "Всякий, кто тронет эти места, труп. Любого, кто что-либо тронет, я прикончу прямо там, на набережной".

Сразу после получения обращения подозреваемый был задержан. Срок его содержания под стражей несколько раз продлевался. Сегодня против него подано обвинение.