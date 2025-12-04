"Урожай Принца" по делам кланов Харири и Абу Латиф: арестован еще один подозреваемый

Полиция Израиля сообщила об аресте еще одного подозреваемого в рамках масштабной операции против двух из крупнейших преступных организаций в стране – кланов "8008" (Харири) и "6006" (Абу Латиф). Арестован 45-летний житель поселка Кфар-Врадим, его имя не называется.

Этот и другие аресты стали возможными благодаря государственному свидетелю по прозвищу "Принц", находившемуся в составе преступных организаций "Харири" и "Абу Латиф" более года.

Ранее были задержаны десятки подозреваемых.

Операция стала итогом более года скрытого расследования, которое велось Северным округом полиции при сопровождении экономического отдела госпрокуратуры и прокуратуры Центрального округа. Задержанные подозреваются в следующих преступлениях – вымогательство, "крышевание" и др.

По данным следствия, собрана "прочная доказательная база" против лидеров преступных организаций, причастных к широкому спектру тяжкой преступной деятельности: систематический сбор дани за "крышу" у предпринимателей в разных районах страны; вмешательство и давление в государственных тендерах; захват и подчинение себе бизнеса; вымогательство, многочисленные эпизоды насилия и стрельбы; по подозрению полиции, причастность к ряду резонансных убийств последних лет.

В полиции напоминают, что Северный округ уже несколько лет ведет борьбу с кланом "Абу Латиф". Многие высокопоставленные члены организации, включая ее лидеров Нидаля и Латифа Абу Латифа, были отправлены за решетку.

Расследование продолжается.