ЦАХАЛ: ликвидированы командир хамасовского батальона "Восточный Рафах" и его подчиненные

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации на юге сектора Газы командира батальона "Восточный Рафах", его заместителя и командира роты террористической организации ХАМАС при попытке выйти из туннеля и скрыться.

В общей сложности речь идет о ликвидации четырех террористов 30 ноября.

Идентификация убитых заняла несколько дней.

Установлено, что ликвидированы:

- Мухаммад Джауад Мухаммад аль-Бааб – командир батальона "Восточный Рафах" террористической организации ХАМАС, который руководил планированием рейда террористов батальона на юго-западный Негев 7 октября 2023 года и руководил боевиками на протяжении всей войны;

- Исмаил Канан Абд аль-Хай Абу Лабдах – заместитель командира батальона "Восточный Рафах";

- Абдулла Гази Ахмад Хамад – боевик батальона "Восточный Рафах", телохранитель командира, сын Рази Хамада, члена политбюро ХАМАСа;

- Тауфик Халид Тауфик Салэм – командир роты батальона "Восточный Рафах".