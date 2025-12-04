x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 15:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 15:41
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ликвидированы командир хамасовского батальона "Восточный Рафах" и его подчиненные

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 декабря 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 15:02
ЦАХАЛ: ликвидированы командир хамасовского батальона "Восточный Рафах" и его подчиненные
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: ликвидированы командир хамасовского батальона "Восточный Рафах" и его подчиненные
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации на юге сектора Газы командира батальона "Восточный Рафах", его заместителя и командира роты террористической организации ХАМАС при попытке выйти из туннеля и скрыться.

В общей сложности речь идет о ликвидации четырех террористов 30 ноября.

Идентификация убитых заняла несколько дней.

Установлено, что ликвидированы:

- Мухаммад Джауад Мухаммад аль-Бааб – командир батальона "Восточный Рафах" террористической организации ХАМАС, который руководил планированием рейда террористов батальона на юго-западный Негев 7 октября 2023 года и руководил боевиками на протяжении всей войны;

- Исмаил Канан Абд аль-Хай Абу Лабдах – заместитель командира батальона "Восточный Рафах";

- Абдулла Гази Ахмад Хамад – боевик батальона "Восточный Рафах", телохранитель командира, сын Рази Хамада, члена политбюро ХАМАСа;

- Тауфик Халид Тауфик Салэм – командир роты батальона "Восточный Рафах".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook