Задержаны подозреваемые в причастности к убийству подростка в Кафр-Ясифе

Полиция сообщает о прогрессе в расследовании убийства 15-летнего подростка в Кафр-Ясифе на севере Израиля. По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны четыре человека.

Предварительное расследование показывает, что подросток никак не был связан с местными конфликтами: по всей видимости, он стал случайной жертвой.

Суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей.

Напомним, накануне вечером неизвестный сделал несколько выстрелов в подростка, ехавшего на электрическом велосипеде. Стрелявший скрылся.

Раненый был в критическом состоянии доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.