Задержаны подозреваемые в причастности к убийству подростка в Кафр-Ясифе
время публикации: 04 декабря 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 17:38
Полиция сообщает о прогрессе в расследовании убийства 15-летнего подростка в Кафр-Ясифе на севере Израиля. По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны четыре человека.
Предварительное расследование показывает, что подросток никак не был связан с местными конфликтами: по всей видимости, он стал случайной жертвой.
Суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей.
Напомним, накануне вечером неизвестный сделал несколько выстрелов в подростка, ехавшего на электрическом велосипеде. Стрелявший скрылся.
Раненый был в критическом состоянии доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.
