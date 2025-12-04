x
04 декабря 2025
Израиль

Задержаны подозреваемые в причастности к убийству подростка в Кафр-Ясифе

время публикации: 04 декабря 2025 г., 17:38
Полиция сообщает о прогрессе в расследовании убийства 15-летнего подростка в Кафр-Ясифе на севере Израиля. По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны четыре человека.

Предварительное расследование показывает, что подросток никак не был связан с местными конфликтами: по всей видимости, он стал случайной жертвой.

Суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей.

Напомним, накануне вечером неизвестный сделал несколько выстрелов в подростка, ехавшего на электрическом велосипеде. Стрелявший скрылся.

Раненый был в критическом состоянии доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

