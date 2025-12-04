x
04 декабря 2025
Израиль

ЦАХАЛ атаковал склады оружия "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 декабря 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 17:21

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по нескольким складам вооружений террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана. Атакованные склады находились в самой центре гражданской застройки.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что речь идет об очередном примере циничного использования террористической организацией "Хизбалла" граждан Ливана в качестве живого щита и ведения деятельности из гражданской инфраструктуры.

Перед ударом были предприняты меры для снижения вероятности нанесения ущерба гражданским, включая предупреждение населения, использование высокоточного вооружения, воздушные наблюдения и дополнительную разведывательную информацию.

Наличие атакованных складов вооружений являлось нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.

Израиль
