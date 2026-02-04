В Газу доставлены еще девять освобожденных заключенных
время публикации: 04 февраля 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 16:26
В среду, 4 февраля, в Газу были доставлены девять освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора. Им от 18 лет до 41 года.
Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.
Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.