04 февраля 2026
04 февраля 2026
Израиль

В Газу доставлены еще девять освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 04 февраля 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 16:26

В среду, 4 февраля, в Газу были доставлены девять освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора. Им от 18 лет до 41 года.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Израиль
