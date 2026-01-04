Участники акции на 5-й трассе оштрафованы полицией

В воскресенье, 4 января, на 5-й трассе прошла акция, участники которой выходили на проезжую часть и тем самым создавали угрозу для себя и водителей.

Как сообщила полиция, утром в дежурную часть поступили сообщения о демонстрантах, вышедших на полосу движения на шоссе №5. На место были направлены полицейские, которые вывели пешеходов с проезжей части и восстановили движение.

Полиция оформила в отношении десяти участников штрафы за создание помех движению: по 500 шекелей и 4 штрафных балла каждому – в соответствии с законом.

По опубликованным кадрам с места видно, что участники несли израильские флаги и плакаты. Полиция не уточняет, кто был организатором и какова была заявленная цель мероприятия.