x
04 января 2026
|
последняя новость: 12:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 12:43
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подано обвинение против братьев и сестры из Рахата, обвиняемых в двойном убийстве

Прокуратура
Криминал в арабском секторе
Убийства
Негев
Бедуины
время публикации: 04 января 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 12:41

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против жителей Рахата, двух братьев и сестры – Джихада Абу Мдаама (40), Ауада Абу Мдаама (37) и Асмы Абу Мдаам (33).

Их обвиняют в убийстве соседа и его несовершеннолетнего племянника на фоне конфликта, который, как утверждается, начался после публикации видеоролика в TikTok с оскорблениями в адрес семьи обвиняемых.

Согласно обвинительному заключению, за несколько дней до убийства сосед семьи Абу Мдаам разместил в TikTok видео с оскорблениями в их адрес. После этого, как утверждает прокуратура, обвиняемые приняли решение расправиться с ним. 20 ноября 2025 года сосед вышел из дома вместе со своим малолетним сыном и еще одним родственником, они сели в автомобиль, припаркованный рядом. В этот момент Джихад и Асма, находившиеся неподалеку с родственниками, начали кричать на погибшего, бросать в него камни и приблизились, держа в руках палки и холодное оружие, а также имея при себе пистолеты. Произошло столкновение между семьями, а затем началась стрельба – были убиты взрослый мужчина и его несовершеннолетний племянник. Кроме того, были ранены малолетний сын погибшего и еще один человек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2026

Жителя Ариэля обвиняют в серийном мошенничестве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2026

Убийство в Аррабэ: задержан врач, брат убитого
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 ноября 2025

Убитый и четверо раненых в Рахате, полиция говорит о "романтических мотивах"