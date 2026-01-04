Убийство в Аррабэ: задержан врач, брат убитого

Полиция сообщает о задержании 36-летнего мужчины, врача по профессии, который подозревается в убийстве собственного брата в Аррабэ.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, подозреваемого задержали в его квартире.

Вечером 3 января в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о тяжело раненом в результате вооруженного нападения в Аррабэ. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь мужчине в возрасте около 30 лет, который получил огнестрельные ранения. Подключив его к аппарату искусственного дыхания и введя в медикаментозную кому, медики эвакуировали мужчину в больницу "Пория" в тяжелом состоянии. Утром 4 января в больнице констатировали смерть этого человека.