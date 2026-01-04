Террорист, убивший Людмилу Липовскую, приговорен к пожизненному сроку

В воскресенье, 4 января, окружной суд Тель-Авива приговорил 29-летнего террориста Ибрагима Шалхуба из Туль-Карема к пожизненному заключению за убийство 83-летней Людмилы Липовской в результате нападения в Герцлии в декабре 2024 года.

Суд также обязал Шалхуба выплатить 258 тысяч шекелей в качестве компенсации семье жертвы.

Ибрагим Шалхуб был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершении теракта и незаконном хранении оружия (ножа).

По данным обвинительного заключения, ранее Шалхуб был осведомителем Общей службы безопасности (ШАБАК). Через некоторое время после прекращения его работы с ШАБАКом и переезда на территорию Израиля его родственники прервали с ним контакты, и тогда обвиняемый решил совершить теракт, убив еврея. Для осуществления своего замысла Шалхуб купил длинный и острый кухонный нож в магазине в Герцлии за два дня до совершения теракта. На следующий день, взяв этот нож с собой, обвиняемый искал подходящее место для совершения нападения, изучая окрестности коммерческого центра в Герцлии. В день нападения он вооружился двумя кухонными ножами – новым и одним дополнительным – и утром направился в коммерческий центр. Он увидел 83-летнюю Людмилу Липовскую, которая ждала свою дочь возле хостеля, набросился на нее с ножом и нанес ей не менее 11 ударов в верхнюю часть тела. Во время нападения он кричал "Аллах Акбар" и читал молитву на арабском языке. Он продолжал бить пострадавшую ножом до тех пор, пока двое охранников почтового отделения, расположенного неподалеку, не пришли на помощь и не открыли огонь. Шалхуб был ранен, он упал на землю, но встал и попытался напасть с ножом на охранников, после чего был ранен повторно. Людмила Липовская была доставлена в больницу, где вскоре скончалась от полученных ранений.