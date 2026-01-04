На 431-й трассе в результате столкновения с автобусом тяжело травмирован водитель легковушки

На 431-й трассе, в районе развязки Мево Аялон, произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Вольфсон" двух пострадавших: 35-летнего мужчину с тяжелыми травмами и водителя автобуса, пострадавшего легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.