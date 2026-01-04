x
04 января 2026
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 23:05
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На 431-й трассе в результате столкновения с автобусом тяжело травмирован водитель легковушки

время публикации: 04 января 2026 г., 22:49 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 22:49
На 431-й трассе в результате столкновения с автобусом тяжело травмирован водитель легковушки
Пресс-служба МАДА

На 431-й трассе, в районе развязки Мево Аялон, произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Вольфсон" двух пострадавших: 35-летнего мужчину с тяжелыми травмами и водителя автобуса, пострадавшего легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2026

В результате ДТП на 6-м шоссе погиб председатель окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2026

В результате ДТП на 6-м шоссе погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 января 2026

ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии