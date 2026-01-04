ЦАХАЛ: двое израильтян по ошибке прошли в Иорданию

ЦАХАЛ сообщает, что в субботу, 3 января, двое граждан Израиля по ошибке пересекли границу с Иорданией. Они были арестованы иорданскими военными после пересечения границы.

Оба гражданина были освобождены из-под стражи и возвращены на территорию Государства Израиль.

Армия обороны Израиля подчеркивает, что пересечение границы с Иорданией вне рамок регулируемых пограничных пунктов запрещено и опасно для израильтян, а также является нарушением закона.