x
04 января 2026
|
последняя новость: 15:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 15:46
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: двое израильтян по ошибке прошли в Иорданию

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иордания
время публикации: 04 января 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 15:05
ЦАХАЛ: двое израильтян по ошибке прошли в Иорданию
AP Photo/Raad Adayleh

ЦАХАЛ сообщает, что в субботу, 3 января, двое граждан Израиля по ошибке пересекли границу с Иорданией. Они были арестованы иорданскими военными после пересечения границы.

Оба гражданина были освобождены из-под стражи и возвращены на территорию Государства Израиль.

Армия обороны Израиля подчеркивает, что пересечение границы с Иорданией вне рамок регулируемых пограничных пунктов запрещено и опасно для израильтян, а также является нарушением закона.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook