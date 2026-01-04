Нетаниягу: Израиль солидарен с борьбой иранского народа

В воскресенье, 4 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, открывая заседание правительства, заявил, что Израиль "солидарен с борьбой иранского народа" и его стремлением к "свободе, воле и справедливости". При этом он отметил: "Вполне возможно, что мы накануне того, когда иранский народ возьмет свою судьбу в свои руки".

Нетаниягу сообщил, что вернулся после "исторического визита" и "очень важного саммита" с президентом США Дональдом Трампом, который прошел накануне Нового года. По словам главы израильского правительства, Трамп в ходе переговоров занял "однозначную" позицию по Газе и подчеркнул, что "необходимое условие" реализации его плана – разоружение ХАМАСа. "Иного варианта нет", – сказал Нетаниягу, отметив, что в этом вопросе Трамп "не сделал никаких уступок".

Говоря об Иране, Нетаниягу заявил о "общей позиции" Иерусалима и Вашингтона: "нулевое обогащение" и необходимость вывоза из Ирана "400 килограммов обогащенного материала", а также "жесткий и реальный контроль" над ядерными объектами. Он отметил, что обсуждение этих тем происходило на фоне "драматических событий", разворачивающихся в Иране.

Премьер выразил поддержку "решительным действиям" США в отношении Венесуэлы, заявив, что Израиль приветствует курс Вашингтона на "возвращение свободы и справедливости" и отметил "разворот" в ряде стран Латинской Америки в сторону США и сотрудничества с Израилем. Нетаниягу также отметил, что американскими военными операция была проведена "идеально".

Говоря о внутренней повестке, Нетаниягу заявил о намерении усилить "восстановление управляемости в Негеве" и не допустить превращения региона в "дикий юг". Он упомянул полицейскую операцию в бедуинском поселке Тарабин, в ходе которой был застрелен Мухаммад Хусейн Тарабин, и сообщил, что намерен в ближайшие дни посетить Негев вместе с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Премьер также заявил о "позитивных изменениях" в Службе тюрем, развитии Национальной гвардии и укреплении полиции.

Кроме того, Нетаниягу затронул тему комиссии по расследованию трагических событий 7 октября 2023 года, заявив, что, по его мнению, нужна "паритетная комиссия, как в США", а отказ от такой модели, по его словам, ведет к "политизации". Он добавил, что не понимает тех, кто выступает против "паритетной национальной комиссии", и сказал: "Пусть каждый назначит тех, кого хочет. С моей стороны – хоть Ценгаукер".