время публикации: 04 января 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 15:05
Около базы "Тель а-Шомер" пресечена акция протеста харедим
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

В районе базы ЦАХАЛ "Тель а-Шомер" в Кирьят-Оно полиция разогнала объявленную незаконной демонстрацию у призывного пункта, которую проводили представители ультраортодоксального сектора.

По сообщению полиции, участники акции вступали в столкновения с полицейскими и бойцами пограничной службы МАГАВ, выкрикивали оскорбления и пытались препятствовать проходу граждан на территорию базы.

В полиции заявляют, что после объявления акции незаконной и попыток "урегулировать ситуацию путем диалога" протестующие продолжили нарушать порядок, скандируя в адрес силовиков "нацисты" и "террористы Нухбы", а также пытались "запугивать" прибывающих в призывной пункт. Полицейские были вынуждены сопровождать граждан, прибывавших на базу.

После продолжения беспорядков силы полиции начали оттеснять и силой очищать территорию от участников акции. Сообщается о задержании двух нарушителей порядка.

