x
04 июля 2026
|
последняя новость: 21:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июля 2026
|
04 июля 2026
|
последняя новость: 21:00
04 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Израиле: договоренности о встрече Нетаниягу и Трампа пока не достигнуты

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 июля 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 20:38
Источники в Израиле: договоренностей о встрече Нетаниягу и Трампа пока не достигнуто
AP Photo/Alex Brandon и Амос Бен-Гершом, GPO

После сообщений о том, что встреча Трампа и Нетаниягу может состояться на следующей неделе, израильские официальные лица заявили, что никаких договоренностей о встрече пока не достигнуто и ее проведение на следующей неделе маловероятно.

Тем не менее, как отмечает Axios, такая встреча станет их первой личной встречей после драматичных переговоров в Ситуационной комнате в феврале, когда Нетаниягу представил план совместной войны против Ирана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июля 2026

Трамп: "Мы с Нетаниягу ладим очень хорошо. Он знает, кто здесь босс"