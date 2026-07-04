Источники в Израиле: договоренности о встрече Нетаниягу и Трампа пока не достигнуты
время публикации: 04 июля 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 20:38
После сообщений о том, что встреча Трампа и Нетаниягу может состояться на следующей неделе, израильские официальные лица заявили, что никаких договоренностей о встрече пока не достигнуто и ее проведение на следующей неделе маловероятно.
Тем не менее, как отмечает Axios, такая встреча станет их первой личной встречей после драматичных переговоров в Ситуационной комнате в феврале, когда Нетаниягу представил план совместной войны против Ирана.
Ссылки по теме