Источники в Израиле: договоренности о встрече Нетаниягу и Трампа пока не достигнуты

После сообщений о том, что встреча Трампа и Нетаниягу может состояться на следующей неделе, израильские официальные лица заявили, что никаких договоренностей о встрече пока не достигнуто и ее проведение на следующей неделе маловероятно.

Тем не менее, как отмечает Axios, такая встреча станет их первой личной встречей после драматичных переговоров в Ситуационной комнате в феврале, когда Нетаниягу представил план совместной войны против Ирана.