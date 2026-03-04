x
04 марта 2026
Израиль

Кац: "Любой иранский лидер – объект ликвидации"

Исраэль Кац
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 09:18
Кац: "Любой иранский лидер – объект ликвидации"
CENTKOM

Министр обороны Исраэль Кац предупредил, что любой иранский лидер, получающий назначение на пост в руководстве страной, становится легитимной целью для ударов израильских сил.

"Каждый лидер, получающий назначение, однозначно является легитимной целью и объектом ликвидации", - заявил Кац.

По словам Каца, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и он отдали распоряжение армии готовиться к реализации этой задачи всеми имеющимися у нее средствами. "Это неотъемлемая составляющая задач операции "Рычанье льва", - заявил министр обороны.

Израиль
