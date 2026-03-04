x
Спорт

"Сан-Антонио" разгромил "Филадельфию". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 04 марта 2026 г., 10:51 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 10:51
"Сан-Антонио" разгромил "Филадельфию". Результаты матчей НБА
AP Photo/Chris Szagola

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Филадельфию" 131:91.

Миннесота Тимбервулвз - Мемфис Гризлиз 117:110

Филадельфия Сиксерз - Сан-Антонио Сперз 91:131

Гости забросили 18 трехочковых.

Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Орлеан Пеликанз 110:101

Лука Дончич (Лейкерс) сделал "дабл-дабл" (27 + 10 подборов).

Сакраменто Кингз -Финикс Санз 103:114

