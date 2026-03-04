x
04 марта 2026
Здоровье

Военная сводка минздрава: с начала войны в больницы поступили 1400 человек

Минздрав
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 19:58 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 20:04
Военная сводка минздрава: с начала войны в больницы поступили 1400 человек
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала операции "Рычание льва" по состоянию на среду, 4 марта, на 18:00, в больницы были эвакуированы 1400 человек, из них госпитализированы или находятся в настоящее время в приемных отделениях 145 человек, в том числе трое в тяжелом состоянии, 35 в состоянии средней тяжести, состояние 101 пациента определяется как легкое. Пятеро находятся в состоянии реактивной тревоги и один проходит обследования.

