Белый дом: в ближайшие часы будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов заявила, что "предыдущие президенты боялись Ирана, Трамп положил этому конец. Он навсегда пресечет ядерные амбиции Ирана".

Представитель Белого дома вновь повторила четыре цели войны в Иране: уничтожение ядерного потенциала Ирана; уничтожение военно-морского флота; уничтожение ракетного потенциала; прекращение финансирования террористических организаций в регионе. Она заявила, что на данный момент уничтожены более 20 иранских кораблей.

Кэролайн Левитт также заявила, что США рассчитывают в "ближайшие часы" установить полный контроль над воздушным пространством Ирана.