Верховный суд не разрешил публикацию имени подозреваемого в изнасиловании Шай-Ли Атари

Верховный суд частично удовлетворил апелляцию подозреваемого в изнасиловании Шай-Ли Атари и Наамы Шахар и продлил запрет на публикацию его имени – обязав подозреваемого пройти психиатрическое освидетельствование для оценки рисков его суицида.

Как сообщает "Гаарец", ранее окружной суд постановил, что подозреваемый не доказал, что публикация его имени причинит ему существенный вред, выходящий за рамки обычного вреда, причиняемого любому подозреваемому в результате публикации его имени.

В ответ на это подозреваемый подал апелляцию в Верховный суд, который признал "наличие неясности правил, каким образом следует доказывать тяжелый вред", и указал, что психиатр, клинический психолог или специализированный соцработник могли бы дать заключение о риске самоубийства подозреваемого в случае его разоблачения.

При этом Верховный суд подчеркнул, что публикация имени подозреваемого позволяет не только реализовать право общества знать о происходящем, но также переносит опыт стыда с жертвы изнасилования на насильника, что является дополнительным шагом в процессе душевного восстановления жертвы и побуждает других пострадавших сообщать о случившемся.

Это дело тянется много лет: после подачи Шай-Ли Атари первой жалобы в полицию в 2022 году подозреваемый без ведома пострадавшей обратился в окружной суд с требованием запретить публикацию его имени. Когда расследование было возобновлено в прошлом году и появились данные второй жертвы насильника, Атари подала апелляцию, и суд отменил запрет на публикацию имени.

Судья окружного суда признал, что суду не был представлен ни один психиатрический документ, свидетельствующий о психическом состоянии, угрожающем жизни. С 2022 года Атари пытается продвигать законопроект, который обяжет власти уведомлять потерпевшую о подаче просьбы о запрете на публикацию и позволит ей отреагировать на эту просьбу.