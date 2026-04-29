Суд отклонил просьбу Нетаниягу отложить начало заседания

Окружной суд отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить начало заседания по "делу 4000".

Утром 29 апреля глава правительства лично, а не через адвоката, обратился в суд с просьбой начать заседание не в 9:30, а в 12:30. Просьба была мотивирована "напряженным графиком событий, связанных с безопасностью государства".

Глава судейской коллегии Ривка Фридман-Фельдман отклонила просьбу премьер-министра, заявив, что "после изучения обращения и приложенных секретных материалов, не обнаружены основания для переноса заседания, и оно начнется по заранее объявленному графику".

В самом начале заседания Нетаниягу объявил, что должен выйти из зала суда для беседы, "протяженность которой неизвестна". После телефонного разговора допрос Нетаниягу продолжился.

Как сообщила накануне накануне радиостанция "Кан Бет", юридическая советница президента Михаль Цук пригласила представителей прокуратуры и адвокатов Биньямина Нетаниягу провести встречу для достижения внесудебной сделки по делам премьер-министра.

В канцелярии президента Ицхака Герцога отметили, что речь идет о предварительном этапе, цель которого проверить готовность сторон прийти к соглашению до того, как президент проведет обсуждение просьбы Нетаниягу о помиловании.