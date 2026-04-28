Юрсоветница президента пригласила адвокатов Нетаниягу и представителей обвинения на встречу

Радиостанция "Кан Бет" передала, что юридическая советница президента Михаль Цук вечером 28 апреля пригласила представителей прокуратуры и адвокатов Биньямина Нетаниягу провести встречу для достижения договоренности по делам премьер-министра.

В канцелярии президента Ицхака Герцога отметили, что речь идет о предварительном этапе, цель которого проверить готовность сторон прийти к соглашению до того, как президент проведет обсуждение просьбы Нетаниягу о помиловании.

"Сторонам было разъяснено, что согласие принять участие в этой встрече не означает, что они одобряют какую-либо позицию по вопросам, остающимся предметом спора в суде", – говорится в заявлении канцелярии президента.

Ранее издание The New York Times написало, что президент Герцог не намерен предоставлять помилование премьер-министру Биньямину Нетаниягу, но и не собирается отклонять его просьбу. По информации издания, Герцог продвигает возможность заключения внесудебной сделки. По словам источников NYT, Герцог убежден, что есть больше двух возможностей – принять или отклонить просьбу о помиловании.