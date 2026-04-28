Израиль

Юрсоветница президента пригласила адвокатов Нетаниягу и представителей обвинения на встречу

время публикации: 28 апреля 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 21:49
Юрсоветница президента пригласила адвокатов Нетаниягу и представителей обвинения на встречу
Chaim Goldberg/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что юридическая советница президента Михаль Цук вечером 28 апреля пригласила представителей прокуратуры и адвокатов Биньямина Нетаниягу провести встречу для достижения договоренности по делам премьер-министра.

В канцелярии президента Ицхака Герцога отметили, что речь идет о предварительном этапе, цель которого проверить готовность сторон прийти к соглашению до того, как президент проведет обсуждение просьбы Нетаниягу о помиловании.

"Сторонам было разъяснено, что согласие принять участие в этой встрече не означает, что они одобряют какую-либо позицию по вопросам, остающимся предметом спора в суде", – говорится в заявлении канцелярии президента.

Ранее издание The New York Times написало, что президент Герцог не намерен предоставлять помилование премьер-министру Биньямину Нетаниягу, но и не собирается отклонять его просьбу. По информации издания, Герцог продвигает возможность заключения внесудебной сделки. По словам источников NYT, Герцог убежден, что есть больше двух возможностей – принять или отклонить просьбу о помиловании.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2026

NYT: помилования не будет, Герцог продвигает внесудебную сделку по делам Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2026

Спаситель Трамп, ненадежные оппозиционеры и новые правые. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2026

Минюст представил президенту дополнительные данные по просьбе Нетаниягу о помиловании