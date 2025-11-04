ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения еще одного туннеля террористов в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео уничтожения туннеля террористов в районе Шуджаийи на севере сектора Газы. Туннель, протяженностью несколько сотен метров, был обнаружен боевой группой 188-й бригады. Подземная инфраструктура была уничтожена совместно с инженерным подразделением "Яалом".

Кроме того, боевая группа бригады "Ифтах" обнаружила в Шуджаийе комплекс ХАМАСа, на котором хранились ракеты, а также пусковые установки террористов.

В сообщении пресс-службы отмечается, что с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня боевые группы бригад "Ифтах" (11) и 188-й бригады под командованием 252-й дивизии действуют на севере сектора Газы в зоне к востоку от "желтой линии".