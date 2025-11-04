Минобороны Израиля начинает строительство забора безопасности на границе с Иорданией

Граница Израиля с Иорданией – самая протяженная (более 200 километров) и наиболее слабо защищенная. В последние годы через нее в Израиль и в Палестинскую автономию шел постоянно усиливающийся поток контрабантного оружия и нелегалов.

Несмотря на это, до начала войны за ее безопасность отвечали отдельные батальоны и резервистские соединения. Только летом 2025 года была развернута 96-я региональная дивизия, под ответственность которой перешло обеспечение защиты восточной границы.

На прошлой неделе министерство обороны завершило проведение тендера на строительство двух северных отрезков нового забора безопасности на границе с Хашимитским королевством, каждый протяженностью 40 километров, которые протянутся от треугольника границ с Сирией и Иорданией в районе Хамат-Гадер до поселка Яфит в Иорданской долине.

Как сообщает "Гаарец", речь идет о строительстве шестиметрового заграждения, цепочки пограничных постов, систем наблюдения и раннего предупреждения, а также препятствия для транспортных средств на случай прорыва забора. Работы должны начаться в ближайшие недели.

Общая стоимость строительства заграждений на всем протяжении границы оценивается в 5,5 миллиардов шекелей, почти вдвое больше довоенной оценки. При этом стоимость километра забора будет существенно ниже, чем на границе с Газой, в связи с отсутствием необходимости строительства подземной бетонной стены.