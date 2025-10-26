По делу от контрабанде оружия в Израиле обвиняются трое граждан Турции

В ходе совместной операции полиции, ШАБАКа и ЦАХАЛа задержаны граждане Турции Октай Ашчи и Рахман Гёкьяр. По данным силовых структур, в сентябре 2025 года они незаконно пересекли иордано-израильскую границу и участвовали в контрабанде оружия.

Следствие установило, что Ашчи и Гёкьяр входили группу контрабандистов, в которой были задействованы граждане Турции и Ирана.

В июле 2025 года Октай Ашчи уже находился в Израиле нелегально и участвовал в перевозке оружия по территории страны. После депортации он, по версии следствия, продолжил координацию из Турции и завербовал проживающего в Израиле гражданина Турции Юнуса Озеля для помощи в закупке оружия. Озель был задержан полицией в начале октября. Позже в Израиле задержали других участников этой контрабандной цепочки.

Сегодня против всех троих граждан Турции поданы обвинительные заключения в суде Нацерета.