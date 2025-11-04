Левин порекомендовал судью Кула на должность проверяющего ситуации в военной прокуратуре

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что заинтересован в назначении отставного судьи Ашера Кула на должность проверяющего по делу о скандале в военной прокуратуре.

Судья Кула занимает должность главы Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей.

Министр юстиции направил соответствующее письмо исполняющему обязанности главы Управления государственной службы профессору Даниэлю Гершковицу.

В своем письме Левин подчеркнул, что назначение судьи Кула необходимо, так как юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не имеет права заниматься этим вопросом.

Назначение внешнего судьи для проверки приближает этот вопросу к рассмотрению в БАГАЦе, так как юридический советник правительства Гали Баарав-Миара утверждает, что у министра юстиции нет полномочий лишать ее мандата на проверку обстоятельств дела.

В ответ судья Кула заявил, что готов взять на себя роль проверяющего, однако отметил, что готов на этот только в соответствии с буквой закона и решением суда.