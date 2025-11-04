Нашедшему телефон Ифат Томер-Йерушалми обещана награда 100 тысяч шекелей

Поиски телефона ушедшей в отставку на фоне начала уголовного расследования обстоятельств "слива" следственных материалов по "Сде-Тейман" главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми продолжаются вторые сутки, на суше и на море.

В понедельник вечером поступило сообщение, что телефон нашли на том самом пляже "А-Шарон", где была обнаружена Томер-Йерушалми, но так и не подтвердилось, что найденный смартфон действительно принадлежал генерал-майору.

Организация "Эйтан Галаим", занимающаяся импортом металлоискателей и популяризацией "поиска ценностей" с их помощью в Израиле, объявила награду в размере 100 тысяч шекелей тому, кто найдет телефон Ифат Томер-Йерушалми. На призыв откликнулись сотни человек.

Во вторник утром к поискам присоединилась организация ЗАКА, приславшая своих волонтеров при поддержке подразделения водолазов: есть предположение, что Томер-Йерушалми могла выбросить телефон в море.

Накануне 12 канал ИТВ опубликовал выдержки из протокола первого допроса Ифат Томер-Йерушалми, проведенного сразу после ее обнаружения (напомним, предварительно была версия о самоубийстве главного военного прокурора, у нее дома была обнаружена "прощальная записка", а на берегу – автомобиль Томер-Йерушалми).

На вопрос полицейского, куда она исчезла на три часа, ведь вся страна ее разыскивает, а ее семья в отчаянии, Томер-Йерушалми ответила: "Я была в замешательстве, не понимала, что происходит". На вопрос, как она связалась с мужем, генерал-майор ответила, что некий человек, случайный встречный, дал ей свой телефон, но даже описать этого человека она не смогла.

Когда полицейские спросили, где находится ее телефон, Ифат Томер-Йерушалми ответила: "Понятия не имею, может, он упал в море. Я правда не помню". На вопрос, выбросила ли она его в море сама, Томер-Йерушалми ответила: "Я не помню".