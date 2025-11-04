x
Израиль

ХАМАС объявил об обнаружении останков израильского заложника внутри "желтой линии"

ХАМАС
время публикации: 04 ноября 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 15:13
ХАМАС объявил об обнаружении останков израильского заложника внутри "желтой линии"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Представители "Бригад Изаддина аль-Касама", военизированного крыла террористической организации ХАМАС, сообщили об обнаружении останков израильского заложника в ходе поисковых работ внутри "желтой линии". Они утверждают, что речь идет о военнослужащем, который был убит в районе Шуджайя.

Террористы заявили, что "принимают меры по передаче останков" израильским войскам. "Мы подтверждаем, что ввод инженерного оборудование и сопровождение отрядов "Бригад Изаддина аль-Касама" представителями "Красного Креста" в ходе поисков останков в пределах "желтой линии" способствовали быстрому извлечению тел и привели к обнаружению многих из них", – сказано в заявлении группировки.

Израиль
