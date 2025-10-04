x
04 октября 2025
|
последняя новость: 05:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2025
|
04 октября 2025
|
последняя новость: 05:41
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник генштаба ЦАХАЛа после решения по "плану Трампа" провел оценку ситуации

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 октября 2025 г., 04:10 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 05:30
Начальник генштаба ЦАХАЛа после решения по "плану Трампа" провел оценку ситуации
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на субботу, 4 октября, начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир провел специальную оценку ситуации в зонах боевых действий. В оценке ситуации приняли участие заместитель начальника генштаба, начальник оперативного управления, начальник разведывательного управления, начальник планового управления, командующий Управлением тыла, координатор правительственной деятельности на территориях, командующий Южным округом и командующий ВВС.

"В соответствии с директивами политического руководства, начальник генштаба поручил повысить готовность к реализации первого этапа плана Трампа по освобождению заложников. При этом было подчеркнуто, что безопасность наших сил является главным приоритетом, и что все силы и средства ЦАХАЛа будут выделены Южному командованию для защиты наших сил", - сказано в официальном заявлении ЦАХАЛа.

Начальник генштаба отметил, что в связи с оперативной сложностью все силы должны проявлять повышенную бдительность и готовность. Он также подчеркнул необходимость быстрого реагирования для устранения любой угрозы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 октября 2025

Офис Нетаниягу после ответа ХАМАСа: Израиль приступает к реализации плана Трампа