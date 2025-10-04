По приказу Нетаниягу боевые действия в Газе остановлены

По приказу премьер-министра Биньямина Нетаниягу боевые действия в секторе Газы были остановлены в ночь на субботу, 4 октября.

Наступательные операции против ХАМАСа не проводятся. Как и в период реализации соглашения о прекращении огня в ноябре 2023 года и январе 2025 года, ЦАХАЛ занимается только самообороной до получения дальнейших приказов.

В ночь на 4 октября канцелярия главы правительства Израиля опубликовала следующее заявление: "В свете ответа ХАМАСа, Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников".

"Продолжим работать в полном сотрудничестве с президентом и его администрацией, чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа", – сказано в этом заявлении.