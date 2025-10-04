x
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
04 октября 2025
04 октября 2025
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 4 октября: спад жары, переменная облачность, местами туман

Погода
время публикации: 04 октября 2025 г., 05:41 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 05:49
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 4 октября, температура понизится, но будет выше среднесезонной на востоке страны. Переменная облачность. Туман местами на побережье Средиземного моря и в Негеве.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-37, в Беэр-Шеве – 22-31, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 30-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-пятницу – температура понизится.

