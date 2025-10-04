x
04 октября 2025
04 октября 2025
04 октября 2025
04 октября 2025
За неделю в Иудее и Самарии задержаны 60 подозреваемых в терроризме

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 04 октября 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 19:49
За неделю в Иудее и Самарии задержаны 60 подозреваемых в терроризме
В течение недели силы ЦАХАЛа, службы общей безопасности и пограничной полиции проводили операции по борьбе с терроризмом по всей территории Иудеи и Самарии.

Бойцы бригад "Эфраим", "Иегуда" и "Биньямин" одновременно действовали в нескольких деревнях. В ходе этих действий были задержаны восемь подозреваемых, конфисковано оружие и подстрекательские плакаты.

В общей сложности за неделю были задержаны 60 подозреваемых в терроризме.

В Шхеме был размечен к сносу дом террориста, совершившего нападение на перекрестке Джит, задержаны десять разыскиваемых.

Силы бригады "Эцион" провели обыски в деревне Бейт-Фаджар в доме террориста, совершившего теракт на перекрестке Аль-Хадер, и задержали еще одного террориста, бросавшего камни в сторону мирных жителей.

Всего обнаружено и конфисковано около 35 единиц оружия и средств его производства.

