04 октября 2025
04 октября 2025
"Исраэль а-Йом": переговоры коснутся только механизма освобождения заложников

время публикации: 04 октября 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 18:08
Высокопоставленный политический источник заявил в субботу, 4 октября, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне разговаривал с президентом Трампом, и оба лидера согласовывают все свои действия, пишет "Исраэль а-Йом".

По словам источника, текущая ситуация указывает на большой успех Израиля, поскольку все заложники будут возвращены в течение 72 часов после того, как строны одобрят соглашение в Каире.

Он подчеркнул, что переговоры будут "техническими" и коснутся только механизма освобождения заложников.

В ходе переговоров будут согласованы порядок освобождения живых заложников, а также временной интервал, который ХАМАС получит для организации передачи останков.

Переговоры не будут сопровождаться полным прекращением огня, а лишь тем, что источник назвал "снижением интенсивности огня", чтобы дать ХАМАСу возможность как можно скорее вернуть заложников.

Дальнейший отвод войск будет постепенным и будет зависеть от прогресса на последующих этапах плана.

"Речь идет о сделке, которая фундаментально отличается от предыдущих: получение заложников как первый шаг, при этом ЦАХАЛ остается в Газе, а затем переговоры по полному завершению войны", – заявил источник.

