Автобус сбил пожилого пешехода в Бат-Яме, пострадавший умер в больнице

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП на улице Бальфур в Бат-Яме, где автобус наехал на пешехода. Фельдшеры и парамедики МАДА, прибыв на место происшествия, начали реанимацию пострадавшего.

К их прибытию пешеход, мужчина в возрасте около 80 лет, лежал на проезжей части без сознания, он не дышал и у него не было пульса. Медики подключили его к ИВЛ и, не прекращая реанимации, повезли в больницу "Вольфсон" в критическом состоянии.

Вскоре из больницы сообщили, что врачам не удалось спасти мужчину, и он скончался.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.