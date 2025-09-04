x
04 сентября 2025
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2025
|
04 сентября 2025
|
последняя новость: 21:42
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Автобус сбил пожилого пешехода в Бат-Яме, пострадавший умер в больнице

Мада
ДТП
Бат-Ям
время публикации: 04 сентября 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 20:46
Автобус сбил пожилого пешехода в Бат-Яме, пострадавший в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП на улице Бальфур в Бат-Яме, где автобус наехал на пешехода. Фельдшеры и парамедики МАДА, прибыв на место происшествия, начали реанимацию пострадавшего.

К их прибытию пешеход, мужчина в возрасте около 80 лет, лежал на проезжей части без сознания, он не дышал и у него не было пульса. Медики подключили его к ИВЛ и, не прекращая реанимации, повезли в больницу "Вольфсон" в критическом состоянии.

Вскоре из больницы сообщили, что врачам не удалось спасти мужчину, и он скончался.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook